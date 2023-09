Thomas Kratzer wechselt ins Marienstift

Arnstadt. Arnstädter Pfarrer übernimmt die theologische Leitung:

Einen neuen theologischen Leiter hat seit dem 1. September das Marienstift. Unbekannt ist er in Arnstadt nicht: Thomas Kratzer war zuvor Pfarrer bei der Kirchgemeinde Arnstadt.

Offiziell in sein Amt eingeführt wird Thomas Kratzer am 27. September um 14 Uhr in der Kapelle in der Fachklinik für Orthopädie. Dort wird er aber schon am morgigen Sonntag, dem 3. September, seinen ersten Gottesdienst halten.

Die Predigt zum Einführungsgottesdienst am 27. September hält Probst Tobias Schüfer. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Pfarrer Kratzer einen Mitarbeiter gewinnen konnten, der die Einrichtungen des Marienstifts durch seine langjährige Tätigkeit im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau sehr gut kennt“, so Matthias Gehler, Vorsitzender des Verwaltungsrates.

„Wir sind überzeugt, mit Pfarrer Kratzer einen bewährten Seelsorger, ideenreichen Initiator geistlichen Lebens und ausgesprochen loyalen leitenden Mitarbeiter zu bekommen. Besonders überzeugend war seine Darstellung der Balance zwischen Tradition und der Suche nach neuen Wegen in einer sich verändernden Zeit“, ergänzt Matthias Gehler.

Pfarrer Kratzer wird zum erweiterten Vorstand gehören. Petra Hegt fungiert weiter als Kaufmännischer Vorstand und Prof. Dr. Maik Hoberg als Medizinischer Vorstand. „Wir möchten uns als Verwaltungsrat bei beiden Vorständen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, dass sie durch ihre verantwortungsvolle, professionelle Arbeit und das Leben christlicher Werte den Erfolg des Marienstiftes und seinen besonderen Charakter gewährleisten. Mit der Unterstützung von Pfarrer Kratzer werden wir die christliche und diakonische Prägung des Stiftes weiter pflegen können“, so Matthias Gehler.