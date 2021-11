Thüringen-Forst: Multifunktionalität der Wälder soll erhalten bleiben

Ilm-Kreis. Aufgaben, Nutzung und Verarbeitung von Holz in Thüringen und im Ilm-Kreis

Die heimischen Wälder haben vielfältige Aufgaben. Sie sollen das Klima schützen, die Biodiversität sichern, Menschen und Sachwerte vor Naturgefahren bewahren, den Roh-, Bau- und Werkstoff Holz nachhaltig liefern, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten gewähren und nebenbei Sauerstoff liefern, sauberes Wasser produzieren und zivilisationsbedingten Staub und Lärm schlucken. Der Wald kann das alles nahezu gleichzeitig – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Um diese abzusichern, spricht der Gesetzgeber von der Erhaltung der Multifunktionalität der Wälder, heißt es von Thüringen-Forst.

Die Gewichtung der einzelnen Funktionalitäten kann für konkrete Waldbestände unterschiedlich sein und sich sogar im Zeitlauf verändern. „Das Thüringer Waldgesetz gibt den Weg vor: Auf Grundlage einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung werden die Ziele in Bezug auf die Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen festgeschrieben und damit die Multifunktionalität der heimischen Wälder gesichert“, so Thüringen-Forst-Vorstand Volker Gebhardt. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung hat eine über 300-jährige forstliche Tradition – es wird nur so viel Holz aus dem Wald entnommen, wie langfristig nachwächst. „Nachhaltige, naturnahe Waldwirtschaft, wie sie im Freistaat umgesetzt wird, fördert beispielsweise die Verjüngung im Wald, schafft Lebensräume für viele Arten, schafft ein Waldwegenetz für Erholung und Sport und schützt den Wald“, so Gebhardt weiter.

