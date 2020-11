Thüringens längste ICE-Talbrücke

Es hat in diesen Tagen einfach alles gepasst. Sonne, kein Wind, blauer Himmel und noch einige Nebelschwaden – so konnte sich die Ilmtalbrücke bei Langewiesen in voller Schönheit präsentieren. Mit 1681 Metern ist sie die längste Thüringer-Talbrücke der ICE-Strecke Erfurt-München. Das Besondere daran ist, dass zwei Brückenpfeiler mitten im Angelgewässer stehen. Ein Jahr nach einem Baustopp im Jahr 2010 war die 30 Millionen Euro teuere Brücke fertig geworden. Nun rollt der ICE halbstündlich über das imposante Bauwerk.