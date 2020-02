Thüringens letzte Prinzessin kommt zu neuen Ehren

Satte Bässe dröhnen durch das kleine Tonstudio von Bernd Plachter. Wer die Augen schließt, spürt die Bedrohung, die in der Luft liegt. Pferde scheinen sich zu nähern. Und hört man nicht auch Waffen klirren, als wäre ein Heer im Anmarsch?

Andrea Plachter näht unter anderem einige der Kostüme. Foto: Britt Mandler

Seit Monaten schon feilt der Musiker an den Klängen, die das Gerüst des Musicals „Radegunde“ bilden soll. Am 3. Juli wird Premiere gefeiert – in der Reithalle in Crawinkel.

Viel Überzeugung mussten Bernd und Andrea Plachter, die beiden Hauptakteure in der Plachter Company, bei Besitzer Heinz Bley nicht leisten. „Ich freue mich nicht nur, dass Plachters ein Projekt direkt in ihrer Heimat machen. Die Thürengeti lebt auch von solchen Großveranstaltungen“, sagt er. Familie Bley stellt nicht nur die Örtlichkeiten zur Verfügung. Wiebke Bley trainiert auch die Tiere, die im Rahmen des Musicals auftreten werden.

„Sie hat mir wichtige Hinweise gegeben“, begründet Bernd Plachter, warum er derzeit einige der Stücke noch einmal umschreibt. Denn wummernde Bässe suggerieren nicht nur Menschen Gefahr, sondern auch Pferden. „Das sind Fluchttiere. Führen wir sie in die Reithalle und dann hämmert die Musik los, gehen sie durch“, weiß er. Also passte er die Songs noch einmal an das sensible Pferdegehör an, ohne dass die Wirkung auf die menschlichen Zuhörer dabei verloren geht.

Die Arnstädterin Evelyn Günther schlüpft in die Rolle der Dienerin Besa. Foto: Andrea Plachter

Direkt neben dem Studio sitzt Andrea Plachter an der Nähmaschine. Sie kleidet die Hauptdarsteller ein, neben ihr sind zudem Gerlinde Behr, Anke Plachter und Silvia Weist mit dem Nähen von Kostümen beschäftigt. Unmengen an Stoff werden gebraucht, auch Teile der Requisiten werden schon zusammengetragen.

„Mittlerweile sind fast alle Rollen besetzt“, verrät Bernd Plachter. Ein junger Liebhaber fehlt noch. Seine Rolle ist kurz. Einige wenige Sätze nur sagt er auf der Bühne, dann stirbt er einen tragischen Tod. Und Statisten werden derzeit noch angeworben, damit das Heer auch nach Heer aussieht und nicht nach spärlich besetzter Kriegertruppe.

Was Plachters freut: Die meisten der Hauptdarsteller kommen aus der Region. Larissa Hoffmann etwa wuchs in Langewiesen auf. Die 22-Jährige tanzt für ihr Leben gern, war lange Jahre Mitglied im Tanzstudio InTakt. Schon mit fünf Jahren stand sie auf der Bühne. Später wirkte sie im Musical „Der Graf von Gleichen“ mit. Nach dem Abitur am Lindenberg-Gymnasium absolvierte sie eine Musical-Ausbildung, tritt seither deutschlandweit auf. Sie freut sich riesig, im Sommer wieder in die Heimat kommen zu können, denn mittlerweile wohnt sie weit weg in München.

Ende vergangener Woche schaute sie aber schon mal in Crawinkel vorbei – den Auftrittsort anschauen und Songs einsingen. Glockenklar und kraftvoll ist ihre Stimme. Das vermutet man gar nicht, wenn man die zierliche junge Frau sieht. Neben ihr agieren natürlich auch Bernd und Andrea Plachter auf der Bühne. Evelyn Günther aus Arnstadt ist die Bedienstete Radegundes. Jonny vam Dahl ist als Chlotard zu erleben, der Radegunde im 6. Jahrhundert erst entführt, sie dann zwangsheiratet und unter anderem ihren Bruder ermordet. Curtis Erhardt aus Arnstadt ist in der Rolle des später Gemeuchelten als Kind zu erleben. Thomas Müller aus Mühlhausen tritt als Feldherr auf.

Der Ilmenauer Thomas Müller schlüpft in die Rolle des Feldherren Germar. Foto: Andrea Plachter

„Daneben gibt es noch viele kleinere, aber nicht minder wichtige Rollen“, betont Andrea Plachter. Aus Arnstadt reisen Tänzerinnen und Tänzer an. Auch gibt es einen Projektchor, in dem Sängerinnen und Sänger aus Ohrdruf, Wölfis, Crawinkel und Gossel mitmachen.

Je näher die Premiere rückt, umso intensiver werden die Proben. „Wir sind gespannt“, sagt Bernd Plachter. Was ihn freut: Der Kartenvorverkauf ist schon gut angelaufen.

Das Musical „Radegunde“ ist am 3., 4., 10. und 11. Juli ab 20 Uhr zu sehen. Familienaufführungen gibt es am 5. und 12. Juli ab 14 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop Thüringen und in den Touristinformationen.