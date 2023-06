Thüringer Blues in Arnstadt

Arnstadt. Die Blues-Bands „Blue Dogs” und „Dogma’n” spielen am 17. Juni in Arnstadt.

Zu einem Blueskonzert laden die Bands „Blue Dogs“ und „Dogma’n“ am Samstag, 17. Juni, in den Arnstädter Prinzenhof ein. Das Open-Air-Konzert startet 19 Uhr, der Einlass beginnt 18 Uhr. Bei Regen wird die Veranstaltung im Prinzenhofkeller stattfinden. Harald Streeck Gitarrist der „Blue Dogs“ verspricht ein Bluesfest der besonderen Art. Seine Blues-Rock-Band sei eine feste Größe in Thüringen. Man spiele auch außerhalb des Mainstreams und sei den Idolen der Neuzeit zugewandt. „Dogma’n“ hingegen verfolge den Stil von Texas und Avantgarde Blues. Die Band sei auf vielen Bluesfestivals im In- und Ausland zu hören.

Karten im Vorverkauf unter Tel.: 0162/8523978