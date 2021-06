Thüringer Wald-Firmenlauf in diesem Jahr digital

Ilm-Kreis. Vom 1. Juni bis 31. Juli erfassen auch Firmenteams aus dem Ilm-Kreis ihre Laufergebnisse über eine App. Das Finale ist am 25. August in Oberhof

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause geht der Thüringer Wald-Firmenlauf nun in die elfte Runde. Unter dem Motto „#twfl21 – läuft doch, nur anders!“ hat der Veranstalter Forum Thüringer Wald zusammen mit der Oberhofer Sport und Event GmbH ein coronakonformes Konzept erarbeitet. Vom 1. Juni bis 31. Juli messen sich die Läufer in zwei Etappen unter der jeweiligen Firmen-Flagge digital. Der Finallauf findet am 25. August in Oberhof statt. „Die Stärkung des Teamgeistes und die gemeinschaftliche Sportaktivität machen den Thüringen Wald-Firmenlauf aus. Insbesondere in Corona-Zeiten kann eine Teilnahme den Gemeinschaftssinn von Unternehmen und deren Mitarbeitern stärken“, sagt Peter Traut, Vorsitzender von Forum Thüringer Wald.

Im Aktionszeitraum erfassen die Firmenteams über eine App ihre Laufergebnisse und können an Zusatzauszeichnungen teilnehmen. Gelaufen wird mit Kollegen in kleinen Gruppen oder allein. Dabei geht es laut Traut nicht um die Zeit, sondern um die gesammelten Kilometer und die Freude am Laufen. Nicht die Schnellsten gewinnen, sondern die Motiviertesten.

Dokumentiert werden die Ergebnisse auf www.thueringer-wald-firmenlauf.de und den zugehörigen Social-Media-Kanälen.