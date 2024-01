Thüringer Wirtschaft blickt kritisch auf 2024

Eine Kassiererin gibt einer Kundin Wechselgeld an der Kasse eines Supermarktes. Die Inflation in Deutschland hat zum Jahresende 2023 wieder an Tempo gewonnen.

Ilm-Kreis Hohe Energiepreise und fehlende Mitarbeitende führen zu schlechter Stimmung

Die Wirtschaft in Thüringen blickt mit Sorge auf das neue Jahr. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Thüringer Industrie- und Handelskammern (IHK). Die Mischung aus hohen Energiepreisen, einer Wirtschaftspolitik, die die Binnennachfrage erheblich beeinträchtigt und fehlenden Mitarbeitern, führt zu miserabler Stimmung. Die schwache Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Monate dürfte sich im Jahr 2024 fortsetzen.

„Nach der Wiedervereinigung konnten die Standorte in Thüringen mit verkehrsgünstiger Lage, niedrigen Betriebskosten und einer guten Verfügbarkeit ausgebildeter Fachkräfte aufwarten“, sagt Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen. Allerdings sei in den vergangenen Jahren „alles ins Rutschen geraten.“ Er brauche die Senkung von preiswirksamen staatlichen Abgaben und eine Verbesserung der Angebotsbedingungen. „Weder das eine noch das andere steht in Berlin auf der Agenda“, so Pieterwas.

Die Zeiten günstiger Energie seien seit der deutschen Reaktion auf den russischen Krieg in der Ukraine vorbei. Die Kosten-Krise, die von der Politik weiter angeheizt wurde, schloss sich nahtlos an die Einschränkungen in der Corona-Pandemie an. 2024 droht der Thüringer Wirtschaft das fünfte Jahr in Folge unter Stress. Derzeit werten 68 Prozent der Unternehmen die Energiepreise als das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Besonders hoch fällt die Besorgnis im Verkehrsgewerbe mit 86 Prozent der Unternehmen, im Gastgewerbe mit 78 Prozent und in der Industrie mit 76 Prozent aus.