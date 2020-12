Ilm-Kreis. Ab dem 4. Januar gibt es eine zentrale Notrufnummer. Tierhalter werden in nächstgelegene Praxis vermittelt

Eine Kraftanstrengung ist es derzeit für die Tierärzte im Ilm-Kreis, den Notdienst in der Nacht und an den Wochenenden abzudecken. „Über die Jahre haben sich immer weniger Praxen daran beteiligt“, berichtet Tierarzt Dr. Olaf Gensen, der das Tiergesundheitszentrum in Arnstadt leitet.