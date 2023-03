Tiere gründen ein Parlament in Ilmenau

Ilmenau. Das Musical „Tierparlament“ verleiht in Ilmenau den Tieren eine Stimme, die auch die Menschen verstehen.

Was wäre, wenn wir Tiere verstehen könnten? Was würden sie erzählen? Worauf würden sie uns aufmerksam machen? Am 26. März wird das Musicalensemble des Integrativen Kinder- und Jugendhauses Ilmenau in der Mehrzweckhalle der Freien Reformschule „Franz von Assisi“ um 16 Uhr ein Stück zur Aufführung bringen, was diese Fragen beantwortet.

„Das Tierparlament“ (Musik: Peter Janssens/Text: Hermann Schultze-Berndt) ist ein Musical, das Tiere in den Vordergrund stellt, ihnen eine Stimme gibt und zeigt, wie sie sich wehren. Nachdem die Stimme mit ihrem Widersacher Doktor Diabolo eine Wette eingeht, ermöglicht sie es den Tieren ihrer Schöpfung zu sprechen und gibt ihnen die Chance, ein Parlament zu gründen, durch das sie sich vor Menschen verteidigen können. Aus einer Intrige des Doktors entsteht eine Geschichte über das Schicksal der Tiere und deren Weg zur Selbstbestimmung. Mit herzzerreißenden Melodien und brutaler Ehrlichkeit fordert Janssens Musical zum Nachdenken auf. Mit 46 Teilnehmern im Alter von acht bis 22 Jahren wird die Geschichte auf die Bühne gebracht. Chorgesang, Choreographie und Bandmusik stützen die Handlung. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.