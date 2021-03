Tiere suchen ein Zuhause: Zwei Kater aus dem Ilmkreis brauchen wieder Anschluss

Dieser grau getigerte Kater ist sieben Monate alt und wurde in Kirchheim aufgefunden.

Großliebringen. Rot gezeichneter Vierbeiner auf dem Rabenhold in Arnstadt zugelaufen.

Vor wenigen Tagen wurden die Mitarbeiter vom Ilm-Kreis-Tierheim aus Großliebringen nach Arnstadt ins Wohngebiet Rabenhold gerufen. Dort haben Anwohner einen Kater scheinbar herrenlosen Kater zu sich genommen. Dieser sehr schön rot gezeichnete, leider unkastrierte Kater ist ganz zahm und zutraulich. Nun wird sein Besitzer gesucht.

Die Chefin Sylke Mönch fragt nun: „Kennt ihn jemand oder hat ihn schon mal jemand gesehen? Der hübsche Kater ist nun erst einmal in unserer Einrichtung, wo er erst mal sicher ist und auf seine Familie wartet.“

Das Ilm-Kreis-Tierheim, welches für die Stadt Stadtilm, Stadt Arnstadt, Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, Ilmtal und Amt Wachsenburg Ansprechpartner für einheimische herrenlose Tiere zuständig ist, wurde zu einen zweiten Kater nach Kirchheim gerufen. Dort fanden sie einen herrenlosen sieben Monate alten grau getigerten unkastrierten Kater vor. Auch er wurde vorsorglich im Tierheim untergebracht. Er ist sehr menschenscheu. „Wem ist dieser kleine Tiger entlaufen“, fragt nun die Tierheimchefin.

Erfolgreich konnte eine hübsche und gepflegte Hündin, sie wurde in der Ohrdrufer Straße / Ecke Hedanstraße in Arnstadt aufgegriffen, wieder an ihre Halter übergeben werden. Ein Aufruf über die sozialen Netzwerke brachte einen Erfolg. Erfreulich war auch eine Vermittlung von drei älteren Katzen.

Vermittelt werden gegenwärtig aber auch noch einige Katzen, ein Degu und Meerschweinchen. Diese sind schon etwas länger im Tierheim und freuen sich auf ein neues Zuhause. Wer sich dafür interessiert, meldet sich bitte im Ilm-Kreis-Tierheim, telefonisch unter 03629/802341 oder schaut vorbei.