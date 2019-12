Tierparkweihnacht feiert eine gelungene Premiere

Ein wenig schüchtern schaut Frieda den Weihnachtsmann an. Lange bitten lässt sich das Mädchen aber nicht. Unterstützt von Papa Patrick sagt sie ein kleines Gedicht aus. Der Weihnachtsmann strahlt und holt leckere Schokolade aus seinem Geschenkesack.

Als die Kleine mit ihrem Vater im Getümmel verschwunden ist, lüftet der Mann in Rot kurz den Bart. „Es ist ganz schön warm in dem Kostüm“, sagt Andreas Kühnel und lacht. Er ist der Vorsitzende des Arnstädter Tierparkvereins. Gegründet wurde er erst vor wenigen Monaten. Seitdem geben die Mitglieder Vollgas. „Die Idee, zur Tierparkweihnacht einzuladen, kam uns eigentlich erst vor vier Wochen“, verrät Kühnel. Das Weihnachtsmannkostüm war ebenso schnell organisiert wie Schokolade für die Kleinen. Auch an Kontakten mangelte es nicht. So fanden sich schnell Helfer für die Verpflegungsstände, auch ein Märchenerzähler sagte zu.

Nur vier Wochen Vorlaufzeit

Ob das Konzept wohl ankommt? Das konnten die Vereinsmitglieder freilich nicht wissen. Schlechtes Wetter hätte ihnen ebenso einen Strich durch die Rechnung machen können wie die Tatsache, dass viele Familien am vierten Advent anderweitig eingespannt sind. „Ein wenig schlecht geschlafen hab ich schon“, räumt Kühnel ein.

Die Sorge war aber letztlich unbegründet. Schon um die Mittagszeit füllte sich der Tierpark, am Nachmittag waren 640 Tickets gelöst worden. Und es pilgerten noch immer Familien in Richtung Fasanerie.

Straße war zugeparkt

Für die Anwohner war das ein Belastungstest. Denn da nicht klar war, ob die Veranstaltung angenommen wird, buchte der Verein keine Shuttlebusse. Mit dem Effekt, dass die Autos zum Tierpark dicht an dicht parkten, dass hier und da auch die durchweichten Banketten zerfahren wurden. Das sei ein Punkt, über den man im nächsten Jahr nachdenken müsse, so Kühnel.

Ein dickes Lob erhielten die Vereinsmitglieder von Neumann, dem Werkleiter für den Kulturbetrieb. „Obwohl es den Förderverein erst seit kurzem gibt, hat er schon einiges auf den Weg gebracht. Es ist schön zu sehen, dass ein solches Angebot von den Leuten angenommen wird“, sagte er.

Auch Georg Bräutigam (Pro Arnstadt), der in Vertretung des Bürgermeisters unterwegs war, freute sich über den Zuspruch. Man könne richtig sehen, wie es in der beliebten Einrichtung vorwärts geht, so sein Resümee.

Viele Helfer machten mit

Die vielen Besucher bekamen am Sonntag nicht nur den Weihnachtsmann zu sehen. Die Zwergziegen haben Nachwuchs. Und Erwachsene konnten selbst angesetzten Met probieren. „Nur die Tassen an dem Stand sind kaputt. Die sind dauernd leer“, scherzte eine Besucherin.

Tierparkchef Maik Wedemann freute sich über das Getümmel. 2019 scheint ein Rekordjahr zu werden. „Wir steuern auf die 20.000 Besucher zu“, verriet er. So viele waren lange nicht mehr in der Fasanerie. Veranstaltungen wie das Oster- und Tierparkfest und die Tierparkweihnacht tragen sicher dazu bei. Aber auch an ruhigeren Tagen bleiben die Gäste nicht aus. Der Tierpark legt übrigens keinen Feiertag ein. Er ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet - auch an Weihnachten und Silvester.