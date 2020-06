Arnstadt . In Arnstadt machte sich ein nicht richtig gesicherter Tiertransporter selbstständig. Die Geisterfahrt endete an einem Ampelmast.

Tiertransporter macht sich in Arnstadt selbstständig

In Arnstadt hat sich am Dienstag ein Tiertransporter selbstständig gemacht. Wie die Polizei informierte, stoppte der 39-jährige Fahrer seinen Transporter in der Ilmenauer Straße, um nach dem Weg zu fragen.

Der Fahrer vergaß jedoch, das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern, so dass der mit lebendem Geflügel beladene Transporter sich in Bewegung setzte und nach etwa 25 Metern gegen einen Ampelmast prallte. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch die Tiere seien gänzlich unverletzt geblieben.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.