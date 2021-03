Tim Enders ist eine Runde weiter

Virtuell fand in diesem Jahr die Bundesrunde der Physikolympiade statt. Insgesamt hatten sich drei Schülerinnen und 49 Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren unter bundesweit mehr als 940 Kandidaten für die Auswahlrunde qualifiziert. Die 15 Bestplatzierten treten im Mai in Kiel noch einmal gegeneinander an, um die fünf Besten zu ermitteln. Darunter ist auch ein Ilmenauer: Tim Enders von der Goetheschule belegte den neunten Platz, teilte der Veranstalter mit.