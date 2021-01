Tim ist das erste Baby 2021 im Im-Kreis

Die Eltern heißen Alexander und Katharina Möcker. Die Familie wohnt in Altenfeld. Tim ist ihr erstes Kind. Er wurde um 3.01 Uhr in den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt geboren, er wog bei Geburt 3180 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Katharina Möcker erzählte, dass bei ihr kurz vor Mitternacht die Fruchtblase gesprungen sei. Der herbeigerufene Rettungswagen war schnell da, der Rettungssanitäter gratulierte Punkt zwölf noch zum neuen Jahr und drei Stunden später erblickte Tim dann in den Ilm-Kreis-Kliniken das Licht der Welt.