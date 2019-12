Tipps vom Fachmann für die Altersvorsorge

Die Einführung der Grundrente sorgt in diesen Wochen immer wieder für Schlagzeilen und lenkt den Blick auf Altersarmut. Die Rentenansprüche, die die heute Arbeitenden erwerben, würden bei weitem nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten, erklärt Gerald Streisel, der vor 25 Jahren in Arnstadt den „Thüringer Rentenservice Gerald Streisel“ gründete.

Eine Rente um die 600 Euro sei heute keine Seltenheit, erklärt der 69-Jährige. Wobei viele Rentner derzeit noch von den Umrechnungsfaktoren der Löhne und Gehälter in Bezug zum Westniveau partizipieren würden. Doch dieser Faktor wurde herunter-, der Rentenbeginn aber heraufgesetzt.

Kaum Informationen zur Rente

Als Streisel 1994 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, rieten ihm viele ab. Aber der gelernte Chemieanlagenbauer mit Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt suchte damals vergeblich nach einem Job. Zudem stellte er fest, dass Bürger aus den neuen Bundesländern häufig nicht wussten, was sie aus der gesetzlichen Rente zu erwarten haben. Streisel trug für seine Kunden die Zahlen zusammen, rechnete die Rentenlücke aus, gab Empfehlungen zur Vorsorge – so entstand sein Versicherungsbüro mit Dienstleistungen zur privaten Absicherung und Altersvorsorge, zum Vermögensaufbau und zur Ruhestandplanung. Allerdings sei der Thüringer Rentenservice keine Institution der gesetzlichen Rentenversicherung zur Nachberechnung oder Überprüfung eingegangener Rentenbescheide, stellt er klar.

Nach eigenen Angaben hat er mehr als 1500 Mandanten und Kunden im Privat-und Geschäftsbereich deutschlandweit und denkt – obwohl selbst im Rentenalter – im Jubiläumsjahr noch nicht ans Aufhören. So wurde er unlängst zertifizierter Riesterrenten-Berater.

Auch wenn es Kritik an der Riesterrente hagelt – Streisel ist einer ihrer Fans. Sie rechne sich durch nicht nur für Geringverdiener, betont er. Aber fest stehe auch, dass sie entbürokratisiert werden müsse. Ging es nach ihm, wäre eine auskömmliche Rente durch eigene Arbeit ohnehin die bessere Alternative. Da spricht auch der Kommunalpolitiker, der für die Partei Die Linke im Stadtilmer Stadtrat sitzt.