Toben, Turnen und Bungee-Jumping in Ilmenau

Arnstadt. Im Ilmenauer Kinderland im Schorn-Tower kommen kleine und große Energiebündel voll auf ihre Kosten.

Sommerferien sind nicht gleich Sonnenschein. Für solche Anlässe ist das Kinderland Ilmenau im Schorn-Tower ein perfektes Ausflugsziel für Familien.

Über zehn Jahre gibt es das Kinderparadies von Inhaber und Namensgeber Edmund Schorn schon. Er ist mächtig stolz: „Wir haben hier für jeden was. Da wollen die Kinder oft gar nicht mehr weg.“ Mittlerweile sei das Kinderland weit bekannt, selbst aus Erfurt und Bayern kämen Besucher dafür nach Ilmenau. Wichtig sei Schorn, dass niemand ausgeschlossen ist: „Auch Familien mit wenig Geld sollen mal für einen Tag die Sorgen vergessen können.“

Der Indoorspielplatz umfasse über 5000 Quadratmeter an Fläche. Schon vor dem Eintritt stehen einige Angebote zur Verfügung – wie wäre es beispielsweise mit einem Match gegen die Verwandtschaft auf dem Minigolfplatz im Haus? Aber Vorsicht vor Omas und Opas, sie haben vielleicht Übung. „Minigolf ist bei den Senioren sehr beliebt“, so Schorn.

Spiel, Spaß und jede Menge Abenteuer

Im Kinderland rasen tobende und lachende Kinder durch die Gegend. Zur linken Seite befindet sich der Bereich für die jüngeren Besucher – Trampoline, Hüpfburg, Drehscheibe und ein Baukastenraum inklusive. In einem Bällebad mit steiler Wand avancieren die Kinder zu kleinen Bergsteigern. „Wir haben viele Sitzmöglichkeiten hier, damit die Eltern die Kleinen unbesorgt im Auge behalten können, ohne ihnen ständig hinterherrennen zu müssen“, erklärt Schorn.

In der rechten Hälfte kommen dann auch ältere Kinder auf ihre Kosten. Ob Schlittenerlebnisse auf der Rollrutsche oder als Kletteräffchen durch die große Kletteranlage: Das Motto bleibt herumtollen und Spaß haben. Wer danach immer noch nicht genug von Sport hat, kann außerdem mit einer Treppe eine Etage höher steigen. Dort warten ein kleiner Kart-Bereich und eine große Bahn für Inline-Skating.

Schorns persönlicher Höhepunkt sind allerdings die Kletterwand und das Bungee-Jumping. Unter der Aufsicht von dem Kinderland-Personal könnten die Kinder dort etwas erleben, was es nun wirklich nicht überall gebe. Die Kinder schätzen das Angebot, so auch die siebenjährige Ida. Sie ist schon oft mit ihren Eltern im Kinderland gewesen. „Beim Springen kann ich einfach alles machen“, freut das Mädchen sich. Wenig später hüpft sie los und schlägt unbeschwert Saltos in der Luft.