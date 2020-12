Tödlicher Verkehrsunfall im Jonastal – Auch der Beifahrer erlag seinen Verletzungen

Der Beifahrer verstarb nun ebenfalls. Er war am Montag mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Arnstadt. Der Beifahrer des am Montag verunglückten Autos ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Nachdem am vergangenen Montag bei einem Verkehrsunfall zwischen Arnstadt und Espenfeld ein 19-jähriger Autofahrer gestorben ist, erlag nun auch der ebenfalls 19-jährige Beifahrer seinen schweren Verletzungen.

Der BMW sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum gekracht. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer war mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

