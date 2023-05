Töpfermarkt in Ilmenau

Ilmenau. Die zweitägige Veranstaltung wird an einem Tag um den Autofrühling erweitert.

Der Ilmenauer Töpfermarkt lädt am Samstag, 6. Mai, und am Sonntag, 7. Mai, Interessierte in die Lindenstraße ein. 40 Kunsthandwerker aus nah und fern bieten nun schon zum 22. Mal Krüge, Teller, Tassen, Figuren, Dekorationsartikel und mehr an. Der Markt hat an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, teilt die Stadtverwaltung Ilmenau mit.

Der Töpfermarkt wird mit dem Autofrühling am Sonntag durchgeführt. Die Aussteller des Autofrühlings sind am Marktplatz, in der Marktstraße, am Wetzlarer Platz und in der Straße des Friedens präsent. Zudem haben die Geschäfte in der Innenstadt von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.