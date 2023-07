Toller Blick ins Wipfratal bis Ilmenau

Blick nahe der Schutzhütte in den Reinsbergen ins obere Wipfratal.

Reinsfeld. In den Reinsbergen zwischen Arnstadt und Plaue gibt es allerhand zu entdecken.

Hat man die Südseite der Reinsberge erklommen, bietet sich aus rund 600 Metern Höhe ein herrlicher Blick auf das knapp 150 Meter tieferliegende obere Wipfratal. Nahe der Schutzhütte in den Reinsbergen oberhalb des Arnstädter Ortsteils Reinsfeld sind an einem Aussichtspunkt der Stausee Heyda, Ilmenau und der Kamm des Thüringer Waldes gut zu sehen. Ortskundige erkennen sogar das Oberbecken Goldisthal, den Fröbelturm bei Oberweißbach oder an der anderen Seite des Panoramas den Schneekopf. Die Schutzhütte gehört der Stadt Arnstadt und ist für Übernachtungen oder Feiern über den Kulturverein Reinsfeld buchbar, Telefon: 036207/51949 oder E-Mail: schutzhuette-reinsfeld@gmx.de