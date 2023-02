Tontechnik für Stützerbachs Karnevalisten

Die närrische Saison begann auch 2019 mit der Schlüsselübergabe an den Stützerbacher Carneval Verein. (Archivbild)

Stützerbach. Der Stützerbacher Carneval Verein musste sich kurzfristig neue Tontechnik kaufen und wurde mit Fördermitteln vom Land unterstützt.

Der Carneval Verein in Stützerbach kann sich über Fördermittel in Höhe von 2800 Euro für die Anschaffung von neuer Tontechnik freuen. Dazu reichte Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU) in das Ministerium für Verbraucherschutz einen Antrag ein.

Der Verein ist nach dreijähriger Coronapause in seine 34. Saison gestartet. Leider ist die Tontechnik der eigenen Musikanlage kurz zuvor kaputtgegangen. Um die Saison mit den weiteren Veranstaltungen durchführen zu können, war der Verein kurzfristig gezwungen, eine neue Anlage anzuschaffen. Mit Kinder- und Jugendarbeit bereichere der Verein das kulturelle Leben in Stützerbach. Es werden jährlich vier Veranstaltungen mit bis zu 200 Gästen durchgeführt.