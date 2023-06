Totalschaden nach Crash: 28-Jährige missachtet Vorfahrt und kracht in anderen Autofahrer

Werningsleben. Bei einem Unfall im Ilm-Kreis ist am Mittwochmittag hoher Sachschaden entstanden. Offenbar war ein Vorfahrtsfehler ausschlaggebend.

Zwei leicht verletzte und ein Sachschaden von 15.000 Euro waren die Folge eines Unfalls am Mittwochmittag auf der L1049 bei Werningsleben (Ilm-Kreis). Laut Polizei war ein 46 Jahre alter VW-Fahrer aus Elxleben kommend Richtung Erfurt unterwegs. An einer Kreuzung missachtete eine 28-jährige Mazda-Fahrerin die Vorfahrt, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen.

Am Mazda entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, am VW ein Schaden von 10.000 Euro. Beide wurden abgeschleppt.

