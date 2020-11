Tradition trifft Kreativität

Der erste Advent steht vor der Tür. Die erste Kerze wird angezündet und die Weihnachtszeit eingeläutet. Eigentlich auch die Zeit, in der Lioba Würtzler, Tanja Mämpel und Cordula Kraußer mit den Kindern das Krippenspiel einüben. Doch coronabedingt ist eine solche Aufführung am Heiligabend nicht möglich. Aber nun gänzlich auf diese liebgewonnene Tradition in Kleinbreitenbach zu verzichten – für die Frauen ist das undenkbar. Die Alternative: Das Krippenspiel ist als Geschichte in kreativ umgesetzten Weihnachtsfenstern innerhalb des Ortes zu sehen und zu lesen.

„Jedes Jahr stellen wir die christliche Weihnachtsgeschichte mit den Kindern nach“, sagt Cordula Kraußer. Doch in diesem Jahr sind weder eine Probe noch eine Aufführung denkbar. Deshalb braucht es eine Alternative, um die Tradition zu bewahren. Alleine sei das den agierten Frauen aber nicht möglich – und deshalb beziehen sie die Bürger von Kleinbreitenbach mit ein. Nach einer kurzen Vorstellung der Idee, die christliche Weihnachtsgeschichte durch Fensterbilder zu zeigen, erklären sich 26 Familien, Freunde und Bekannte bereit, bei der Umsetzung dieses Vorhabens mitzumachen. „Zu dem Zeitpunkt wussten sie aber noch nicht, welches Bild sie bekommen werden“, so Kraußer.

Lioba Würtzler, Tanja Mämpel und Cordula Kraußer setzen sich also gemeinsam hin und schreiben die Geschichte so, dass auch wirklich 26 Bilder entstehen. „Natürlich brauchen wir auch mal nur einen Sternenhimmel, um es zu füllen.“ Als die grobe Planung steht, bekommen die Freiwilligen ihre Fensterbilder zugeteilt. Nun beginnt die kreative Umsetzung. „Wir haben keine Vorgaben gemacht, die Bürger können es mit Papier und Karton basteln, aus Holz oder anderen Materialien – wie sie möchten.“ Wichtig sei nur, dass das Weihnachtsbild inhaltlich klar dargestellt wird und gut sichtbar ist. Der entsprechende Teil der Geschichte wird laminiert und am Haus oder Garten angebracht, sodass es auch nachvollziehbar und gut sichtbar ist. Durch Pläne an Bäumen, in Schaukästen und auf Flyern wissen Interessierte, wie sie zu laufen haben und wo sie abbiegen müssen.

Kreative Einfällemit Holzfiguren im Garten

„Wir haben schon ganz tolle Bilder und so originell umgesetzt“, freut sich Cordula Kraußer. Beispielsweise gebe es eine kleine Holzhütte, in der Maria und Josef als Gartenzwerge nachgeahmt sind. Manche Fenster seien schon „sehr schön dekoriert“, andere hätten ihre Bilder im Garten mit Holzfiguren dargestellt. Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt. „Ich freue mich richtig darauf, alle zu sehen.“

Start der besonderen Aktion ist bereits am Sonntag. Die Bilder sind dann während der Adventszeit jeden Tag zu sehen, auch am Abend, denn einige seien besonders schön beleuchtet, so die Mitinitiatorin. Allerdings ist die Geburt Jesu am 24. Dezember auch erst an diesem Tag zu sehen – auch der Tradition und Bedeutung wegen. Nichtsdestotrotz können Familien mit ihren Kindern und Interessierte ab Sonntag durch die Straßen schlendern, dem Plan folgen und die christliche Geschichte zum Krippenspiel sehen und lesen.