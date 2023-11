Traditionelle Adventszeit in der Arnstädter Innenstadt

Arnstadt. Adventsfenster, Weihnachtsmarkt und Seniorenweihnachtsfeier: Die kommenden Wochen stehen in Arnstadt im Zeichen der besinnlichen Zeit.

Mit strahlenden Augen stehen die Kleinen vor dem großen Weihnachtsbaum. Sie schauen sich ihn genau an, um ihre Engel, Kerzen und Schneeflocken zu positionieren. Denn es ist bereits eine kleine Tradition, dass einige Arnstädter Kindergärten den Weihnachtsbaum im Rathaus schmücken. Gerade rechtzeitig, denn es steht nicht nur der erste Advent vor der Tür, in der kommenden Woche wird auch der Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt eröffnet.

Die Steppkes der Kindergärten „Pusteblume“, „Benjamin Blümchen“ und „Regenbogen“ bringen ins Arnstädter Rathaus nicht nur ihren selbst gebastelten und liebevoll gestalteten Weihnachtsschmuck mit, sie haben auch eine große Portion vorweihnachtlicher Freude im Gepäck: Sie singen und kommen mit Nikolausmützen. Der anwesende Weihnachtsmann erfreut sich an dieser Überraschung und belohnt die Kleinen natürlich mit etwas Süßem. „Es ist ein wunderschöner Termin“, schwärmt Diana Machalett, 1. Beigeordnete der Stadt Arnstadt, die den Kindern auch tatkräftig zur Seite steht und ihnen gern hilft.

Die Steppkes des Kindergartens „Pusteblume“ bringen nicht nur Baumschmuck mit, sie singen auch im Foyer des Rathauses. Foto: Antonia Pfaff

Der Weihnachtsbaum im Rathaus steht und ist geschmückt: Die Adventszeit kann beginnen und damit auch der Arnstädter Weihnachtsmarkt, der in der kommenden Woche am Donnerstag, 7. Dezember, um 17 Uhr von Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und dem Weihnachtsmann eröffnet und durch die „Liebensteiner Blechbläser“ musikalisch umrahmt wird. Es ist bereits eine gute Tradition, dass der Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende in der Altstadt stattfindet.

„Wir haben 30 Händler, die mit Glühwein, Gebäck, herzhaften Speisen sowie weihnachtlicher Dekoration und Souvenirs aufwarten“, sagt Mitorganisatorin Manuela Albrecht-Weise. Auf der Bühne erwartet die Besucher täglich von 14 bis 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm: Kindergärten und Schulen, Gesangs- und Musikgruppen stimmen auf die Weihnachtszeit ein. Manuela Albrecht-Weise nennt in dem Zusammenhang unter anderem den „Weihnachtszauberzirkus“, die „Brass-Band“, „Golle and Friends“ sowie „Project Unplugged“ in der Bach-Kirche.

Natürlich stattet auch täglich der Weihnachtsmann dem Markt einen Besuch ab und hat neben der Rute sicher auch ein paar Süßigkeiten für den lieben Kinder. Zudem gibt es verschiedene Angebote für die Kleinen, wie die Geschenkewerkstatt der Stadtjugendpflege, welche neben der Bachkirche zu finden ist. Auch der Märchenwald findet wie in den letzten Jahren seinen Platz rund um die Bach-Kirche. Der Sonntag ist auch in diesem Jahr verkaufsoffen.

Der Weihnachtsmann belohnt nicht nur die Kindergartenkinder, er wird auch auf dem Arnstädter Weihnachtsmarkt unterwegs sein. Foto: Antonia Pfaff

Mit dem zweiten Advent enden aber nicht die vorweihnachtlichen Veranstaltungen: Am 16. Dezember feiern die Senioren im Arnstädter Theater ihre Weihnachtsfeiern. Neben einem Adventskonzert mit Enrico Scheffler und Pianist Mario Urbach gibt es im Anschluss im Theatercafé noch Kaffee und Kuchen. Die kostenfreie Karten für das Konzert können am Dienstag, 5. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr im Rathaus im Raum 1.22 abgeholt werden.

Und um sich die Tage zum Heiligabend zu verkürzen, veranstaltet die Stadt Arnstadt auch in diesem Jahr wieder die Adventsfenster. Jeden Tag öffnet ein anderer Händler sein gestaltetes Adventsfenster und freut sich über viele Gäste.