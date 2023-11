Das Trompeter-Duo Jörg Heusing und Wolfram Lortsch ist am 17. Dezember zum Turmkonzert in Ilmenau zu hören.

Traditionelle Turmkonzerte starten am ersten Advent in Ilmenau

Ilmenau. Posaune, Trompete und Saxophon erklingen an den Adventssonntagen bei den traditionellen Turmkonzerten an der Jakobuskirche in Ilmenau.

Wenn an den Adventssonntagen in der ehemaligen Türmerwohnung der Jakobuskirche in Ilmenau plötzlich Licht zu sehen ist, dann ist wieder Zeit für die traditionellen Turmkonzerte. Gespielt werden laut Mitteilung der Sankt-Jakobus-Stiftung jeweils ab 18 Uhr eine Viertelstunde lang weltliche und kirchliche Musikstücke. Dazu gibt es Winzerglühwein und selbst gebackene Plätzchen.

Am 3. Dezember ist der Posaunenchor der Kirchengemeinde zu hören, am 10. Dezember das Saxophon-Ensemble der Musikschule Arnstadt-Ilmenau und am 17. Dezember das Trompeter-Duo Jörg Heusing und Wolfram Lortsch. Da der vierte Advent auf Heiligabend fällt, finden in diesem Jahr nur drei Turmkonzerte statt. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und werden durch die Stadt Ilmenau gefördert.