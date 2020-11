Traditionelles Martinsfest durch Corona-Krise neu aufgelegt

Singend und mit bunt leuchtenden Laternen ziehen die Kinder durch die Straßen. Aus voller Kehle singen sie das Sankt-Martin-Lied, um den Heiligen Martin von Tours zu ehren. Dieser 11. November ist ein fester Bestandteil des Kirchenkalenders und wird jährlich und weltweit gefeiert – auch in diesem Jahr. Allerdings nicht in traditioneller und bewährter Weise – Umzug und Kirchenspiel können durch die Corona-Krise nicht stattfinden. Das Martinsfest aber ausfallen zu lassen, ist für Pfarrer Michael Gabel von der Katholischen Kirche Ilm-Kreis aber keine Option.

Auf das Martinsspiel und den anschließenden Umzug müssen die Kinder leider verzichten. Nichtsdestotrotz hat Mechthild Kudraß, Sprecherin des Kirchortrates, Schwert, Mantel und Helm in die Kirche ausgelegt. Denn sie hat sich gemeinsam mit dem Pfarrer ein Konzept überlegt, wie das Martinifest trotz Corona-Auflagen gefeiert werden kann.

„Wir veranstalten eine neue Form der Martinsfeier mit Beachtung der Corona-Regeln. Am heutigen Mittwoch, 11. November, sind Kinder und Eltern in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr eingeladen, als Familie mit Laternen zur katholischen Kirche zu kommen. Unter dem Motto ‚Meins wird Deins – teilen wie Sankt Martin‘ können Kleidungsstücke für Kinder abgegeben werden, die wir dem Kinderhilfswerk ‚Sternsinger‘ übergeben. Die Familien betreten mit ihren Laternen einzeln die Kirche, übergeben die Kleidungsstücke, empfangen einen Gruß und verlassen die Kirche durch den zweiten Zugang“, erklärt Pfarrer Gabel. Ordner stehen bereit, die auch für einen geregelten Ablauf sorgen. „Bringen Sie bitte einen Zettel mit Namen und Adresse oder Telefonnummer mit. So erleben wir die Martinsfeier ohne Gefahr.“ In Sülzenbrücken wird die Martinsfeier ebenfalls von 17 bis 18 Uhr in der evangelischen Kirche stattfinden.

Mechthild Kudraß und Michael Gabel betrachten die Martinifeier als Vorlauf für Weihnachten. Denn eine Christmette im klassischen Sinne und wie in den vergangenen Jahren wird es wohl nicht geben können.