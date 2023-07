Der Traditionsverein schob beim Dorffest in Alkersleben keine ruhige Kugel.

Traditionsverein sorgt für Dorffest in Alkersleben

Alkersleben. Zum Dorffest in Alkersleben konnte man sich mit Kegeln, Darts und Bierkrugstemmen auch sportlich betätigen.

Der heiße Sommer lockte am Samstagnachmittag nur wenige Alkerslebener zu ihrem Dorffest. Dabei hatte sich doch der Traditionsverein als Ausrichter so viel Mühe gegeben. Beim Kegeln, Darts und Bierkrugstemmen gab es Freikarten für die Kirmes vom 20. bis 22. Oktober zu gewinnen, die auch der Traditionsverein veranstaltet. Die Kinder konnten am Glücksrad kleine Preise erwischen und sich im Wasserparadies oder auf der Hüpfburg vergnügen. Neben Kaffee und Kuchen, Bowle und Bier waren auch Bratwurst und Brätel im Angebot. Für den Abend war DJ Norbert gebucht. Der Traditionsverein organisiert auch das Maifeuer, war bei einer Müllsammelaktion dabei und spendete für den Spielplatz.