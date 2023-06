Traktor und Schuppen in Flammen: Zehntausende Euro Schaden bei Brand in Ichtershausen

Ichtershausen. Auf dem Gelände eines Bauhofs in Ichtershausen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Bei einem Brand in Ichtershausen (Ilm-Kreis) ist Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Nacht zum Montag auf dem Gelände eines Bauhofs in der Erfurter Straße gegen 2 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Ein Traktor und ein Schuppen standen in Flammen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ichtershausen und Eischleben konnten das Feuer kontrolliert löschen. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 40.000 Euro. Personen seien nicht verletzt worden.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden.

