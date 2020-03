Am Tag der Berufe beteiligen sich auch Firmen am Erfurter Kreuz wie hier N3, wo junge Leute Fluggerätemechaniker/in lernen können.

Traumjob Fluggerätmechaniker

Insgesamt 136 Firmen in Mittelthüringen laden am Mittwoch, 4. März, zum Tag der Berufe ein und geben Schülern ab Klasse 7 Einblicke in Werkshallen, Büros, Produktions- und Verkaufsstätten, werben so um Nachwuchs und eine solide Ausbildung. Rund 1400 Jugendliche haben sich für den Aktionstag angemeldet, informierte die Agentur für Arbeit.

Im nördlichen Ilm-Kreis öffnen 18 Unternehmen mit 30 Berufsbildern für 140 angemeldete Schüler plus Begleitpersonen ihre Werkstore. Besonders groß ist das Interesse bei den Berufen Fluggerätemechaniker/in, bei Berufen im Hotel und Gaststättengewerbe, bei Gesundheits- und Pflegeberufen sowie im Verkauf und Handel.

Im südlichen Ilm-Kreis öffnen 16 Unternehmen mit 23 Ausbildungsberufen für 100 Schüler plus Begleitpersonen. Wie im Kreis-Norden wird der Aktionstag vor allem von Schülern der siebten, achten und neunten Klasse genutzt. Besonders groß ist das Interesse bei Banken, dem Finanzamt, im Handel und Verkauf sowie bei Mechatroniker/in.