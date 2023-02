Das Lese-Café vom THK-Verlag in Arnstadt

Arnstadt. Die nächste Zusammenkunft ist am 1. März im Lese-Café geplant.

„Früh halb Acht – Arnstadt im Frühling erwacht – Dreh meine Runden – die Stadt zu erkunden...“, so lautet der Anfang des Gedichtes von Beate Heyer, das das vorangegangene Treffen der Arnstädter Literaturfreunde beendet hatte. Nun steht das nächste Treffen am Mittwoch, 1. März, um 14 Uhr im Lesekaffee des THK-Verlags Arnstadt, An der Weiße 18, ins Haus.

Was dann besprochen wird, verrät Otto Kurt Dieter Hesse: Erste Ergebnisse zur Vorbereitung des Arnstädter Literaturtags 2023 stehen genauso zur Debatte, wie eine geplante Erotiklesung mit Modenschau bei Bugenhagen, Buchlesungen im neuen Kaffee hoch oben über dem Geschäft ,Lebensart’, oder ein öffentliches Streitgespräch zwischen Fürst Pückler und unserer unvergessenen Marlitt aus der Feder unserer allseitig bekannten Autorin Evelyn Günther. Interessierte, so Hesse weiter, sind zum Treffen gerngesehen.