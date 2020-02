Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treffpunkt für alle politisch Interessierten

Eigentlich kann sich Christian Schaft derzeit über zu wenig Stress und Hektik nicht beklagen. Der Linke-Landtagsabgeordnete für den südlichen Ilm-Kreis hastet in Erfurt derzeit von einem Termin zum anderen. „Turbulent wäre für die letzten Tage noch untertrieben“, sagt er. Kurzzeitig habe er sogar überlegt, den Termin der Eröffnung seines offenen Jugend- und Wahlkreisbüros in der Karl-Zink-Straße in Ilmenau zu verschieben. „Aber dann dachte ich mir: nein. Der ist wichtig und der tut mir vielleicht inmitten all dieser Turbulenzen um die Ministerpräsidentenwahl und dem danach auch gut, um einmal auf andere Gedanken zu kommen“, sagte er am Freitagabend, nachdem er ein paar Minuten zuvor mit dem Zug aus Erfurt gekommen war.

Da herrscht schon viel Trubel in dem großen und freundlich – natürlich mit viel Rot – hergerichteten Raum. Samuel (8) und Anton (2) – die beiden Söhne von Schafts neuer Mitarbeiterin Lea Kittel aus Neustadt, die das Büro betreut – toben herum. Gäste und Gratulanten geben sich die Klinke in die Hand. Unter ihnen sind nicht nur Ilmenauer, sondern auch eine nicht kleine Delegation aus Arnstadt. Bücher, Blumen und Bilder werden als Einzuggeschenke überreicht, viel Glück gewünscht – und dann auch wieder über die Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich (FDP) unter Mithilfe der AfD geredet. Es ist halt das bestimmende Thema bei politisch Interessierten. Das Büro mitten in Ilmenaus Innenstadt soll Anlaufpunkt sein für Vereine, Verbände und Initiativen, für Jung und Alt, für Menschen mit oder ohne Parteibuch, es soll Meinungs- und Büchertauschbörse, Veranstaltungsort und Internetcafé, Ideenwerkstatt und Treffpunkt in einem sein. Hinter der kleinen Küche hat Schaft sein Büro. „Ich will so oft wie möglich hier vor Ort sein, Bürgernähe und Bürgerbeteiligung sind für mich nicht nur hohle Schlagworte“, sagt Schaft. Das Büro der Linken in Arnstadt in der Turnvater-Jahn-Straße ist noch bis zum 30. September geöffnet. Dort arbeitet der Kreisvorstand der Partei. Für die Zeit danach sucht man ein kleineres Büro. Es sei denn, es kommt doch noch zu Neuwahlen und Donata Vogtschmidt – die bei der letzten Landtagswahl im nördlichen Ilm-Kreis antrat, aber den Einzug in den Landtag nicht schaffte – erringt ein Mandat in Erfurt.