Ilm-Kreis. Der Kickelhahnturm wird zur Grünen Woche der Hingucker in der Thüringenhalle.

Trommeln auf der Grünen Woche für den Ilm-Kreis

Groß herauskommen soll der Ilm-Kreis auf der Grünen Woche, die vom 17. bis 26. Januar in Berlin stattfinden wird. Er bilde den regionalen Schwerpunkt in der Thüringenhalle, teilte am Freitag eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums mit. Insgesamt sind auf der Grünen Woche fast 50 Thüringer Aussteller, zwölf Kreise und Städte vertreten.

„Die Grüne Woche ist Deutschlands größte Plattform der Land- und Ernährungswirtschaft. Da darf das grüne Herz Deutschlands nicht fehlen. Thüringen präsentiert sich dort wieder als das Land für Genießer – wir sind das Land des guten Geschmacks mit viel Sinn für Kultur und Natur“, sagte Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).

Der Ilm-Kreis stellt sich unter dem Motto „Originales und Originelles“ vor. Unter anderem reist der Kickelhahnturm mit nach Berlin – als vier Meter hohes Modell aus der Werkstatt von Hans Rinn. Besucher haben die Möglichkeit, von oben einen Blick ins Biosphärenreservat zu werfen und dann den Turm über eine Rutsche zu verlassen. Jens Löser aus Stützerbach präsentiert auf der Bühne die Herstellung seiner originalen Kloßpommes. Auch die Arnstädter Restaurantbetreiberin Tanya Harding ist als Schauköchin auf der Grünen Woche dabei.