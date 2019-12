Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trompeten und Trommeln als Plätzchen gebacken

Beim Ichtershäuser Fanfarenzug trägt der Weihnachtsmann statt roter Mütze das rote Vereinshemd und hört auf den Namen Mike Tittlepp. Der Inhaber einer Gerüstbaufirma überraschte gemeinsam mit seiner Frau Anke den Verein vor der Weihnachtsfeier mit einer 500-Euro-Spende. „Schon im letzten Jahr haben wir 500 Euro gespendet“, erzählten sie. „Wir unterstützen gern den Nachwuchs. Der Fanfarenzug Ichtershausen macht eine tolle Arbeit.“Zum Verein kamen Tittlepps weil Sohn Erik dort Trompete spielt. Schon seit 1953 gibt es in Ichtershausen einen Fanfarenzug. Heute hat er rund 30 Mitglieder, darunter zwölf Kinder und Jugendliche. Ihnen soll die Spende zugutekommen. „Wir wollen auch regelmäßig Freizeitangebote abseits das Spielens machen“, erklärte Katrin Kottsieper, Schriftführerin im Vorstand des Vereins. So wie jetzt die Weihnachtsfeier mit Bowling und Laserspiel. Oder wir vor kurzem das gemeinsame Plätzchenbacken. Natürlich waren es Trompeten und Trommeln, die da bunt verziert in den Ofen kamen. Aber auch musikalisch ist der Verein viel unterwegs. „Wir haben in diesem Jahr rund 40 Auftritte gehabt, doppelt so viel wie letztes“, so Katrin Kottsieper. Gerade in den letzten Wochen war man bei Halloween-, Martins- und Faschingsauftaktumzügen fleißig im Einsatz.Gern freut sich der Verein über Verstärkung. „Wer einmal bei uns herein schnuppern möchte, ist herzlich willkommen. Man muss keine Noten können. Instrumente und Kleidung stellen wir“, sagte Katrin Kottsieper. Immer dienstags ist der Fanfarenzug ab 18 Uhr in der Turnhalle aktiv. Freitags wird ab 16 Uhr in den Vereinsräumen im Nadelwerk geprobt.