Trotz Corona wurden über 200 Katzen vermittelt

Kurz vor Weihnachten zieht auch im Tierheim in Großliebringen ein bisschen Ruhe ein. „Wir haben neben unseren Omas und Opas nur noch wenige Katzen, genau gesagt zwölf, die bis zum Weihnachtsfest vermittelt werden“, erzählt die Chefin Sylke Mönch.

Dieser Kater ist noch etwas scheu Foto: Hans-Peter Stadermann

Zu den zu vermittelnden Tieren gehört auch ein roter Kater. Er wurde in Hausen aufgefunden. Er ist ungefähr neun Monate alt, wurde kürzlich kastriert und entwurmt. Seine neuen Besitzer sollten keine weiteren Katzen besitzen und sie müssen noch ein bisschen Geduld aufbringen, denn der Kater ist noch etwas scheu.

Dann wird noch ein neues Zuhause für eine junge Katzenmutter gesucht. Sie kam vor Wochen aus Stadtilm mit ihrem Nachwuchs ins Tierheim nach Großliebringen. Der Nachwuchs hat schon ein neues Zuhause bekommen. Nun wartet sehnsüchtig die zwei Jahre alte, kastrierte und sehr verschmuste Katze auf ein neues Heim. Sie ist auch als Wohnungstier bestens geeignet.

In diesem Jahr haben die Mitarbeiter aus dem Tierheim in Großliebringen weit über 200 Katzen vermitteln können. „Rückläufig ist die Zahl der Fundhunde (20) die zu uns in diesem Jahr gekommen sind. Hier wurden alle Halter gefunden oder die Tiere wurden erfolgreich in neue Familien vermittelt“, so Mönch. „Neben den schon erwähnten Tieren hatten wir zum Glück immer nur kurzzeitigen Besuch von Schlangen, Vögeln, Kaninchen, Meerschweinchen, Schildkröten, Enten, Mäusen und ein paar Schweinen“, lacht die Chefin.

Im nächsten Jahr kann das Tierheim in Großliebringen auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken. Neben der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Kreises und aus Erfurt, lobt Sylke Mönch natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen wie Stadtilm, Arnstadt, Amt Wachsenburg, Ilmtal oder Riechheimer Berg. Im Zuge des kleinen Jubiläums soll das Tierheim ab Januar nun einen neuen Namen bekommen. Da waren sich Sylke Mönch und die Mitarbeiter einig. Es klinkt besser, wenn es ab 2021 Ilm-Kreis-Tierheim heißt.

Kontakt zum Tierheim in Großliebringen: 03629 802341