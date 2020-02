Arnstadt. Schüler der Emil-Petri-Schule Arnstadt laden zum siebenten Neujahrskonzert in die Bachkirche ein.

Trotz Frühlingswetter werden Winterlieder gesungen

Schon bei seiner Begrüßung dankte der Direktor des Marienstiftes, Pfarrer Andreas Müller, den Lehrern und Betreuern und den zahlreichen Schülern, die es auch in diesem Jahr wieder geschafft haben, ein Neujahrskonzert auf die Beine zustellen. In der voll besetzten Bachkirche in Arnstadt fand das traditionelle Neujahrskonzert der Emil-Petri-Schule statt. Geboten wurde jede Menge Musik – Gesang von Solisten und Ensembles der verschiedenen Klassenstufen. Gleich zu Beginn haben die Schüler der Mittelstufen-, Oberstufen- und Werkstufenklassen einen Kanon gesungen. Dann ging es, auch wenn vor der Kirche die Temperaturen nicht winterlich waren, mit dem Lied „Durch den Winterwald“ weiter. Dem folgten die Schüler der Mittelstufenklassen mit ihrem Gesang „Wir sind alle Gotteskinder“.

Schulband und Posaunenchor werden zur Big Band

Mit ihrem Gitarrenlehrer Ralf Rosowski spielten dann Ferdinand Geißler und Jack Helbing die Stücke „Wir sind zwei Musikanten“ und „Old Mc Donald“.

Tanja Winzer, Emma Lemitz und Anna Ungänz spielen ein Stück aus Mozarts „Zauberflöte“. Foto: Hans-Peter Stadermann

Sie bekamen ebenso viel Applaus wie Tanja Winzer, Emma Lemitz und Anna Ungänz die mit ihrem Querflötenstück aus Mozarts Zauberflöte überzeugten. Nicht unerwähnt bleiben sollen die Montekinder mit ihrem „Winter-Abc“ oder die Arbeitsgemeinschaft Linedancer mit ihrem lustigen „Booty swing“. Aber auch die Bläsergruppe der fünften Klasse, die von Michael Pohle unterrichtet wird, zeigte, was sie nach nur fünf Monaten Unterricht drauf hat.

Die Trommelgruppe und der Schulchor unter Leitung von Musiklehrerin Nadine Kirsche hatten danach ihren großen Auftritt. Und dann kam das, worauf sich Schulleiter Holger Aumann schon jahrelang gefreut hat – der Auftritt einer Big Band aus der Emil-Petri-Schule. Zusammen mit der Schulband und dem Posaunenchor wurde so für richtig Stimmung in der Kirche gesorgt. In seinen Worten zum Schluss danke Aumann besonders Kerstin Prox, die wieder gekonnt durch das Programm geführt hat, und Gabriele Dimitrovici, die für das 7. Neujahrskonzert den Hut auf hatte, sowie dem Schulförderverein, der neben Kinderpunsch auch Glühwein vor der Kirche verkaufte.