Trotz Mondlandschaft ist die Lütsche ein Wandergebiet

Ausflügler und Spaziergänger erwartet in diesen Tagen am Lütschestausee bei Frankenhain wieder eine Mondlandschaft. Der Grund: Wie angekündigt, wird der Staupegel der Lütsche bis zum 10. November auf ein so genanntes Winterniveau abgesenkt. Ab Mitte Februar soll im kommenden Jahr das Wasser dann wieder angestaut werden, so eine Sprecherin der Thüringer Fernwasserversorgung. Dass der Pegel im Winter so deutlich gesenkt wird, hänge mit dem Bauzustand der Staumauer zusammen. 2021 und 2022 soll die Generalinstandsetzung der Staumauer vorbereitet werden, denn die Talsperre soll möglichst 2023 und 2024 saniert werden.