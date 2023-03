„Klebt euch nicht fest. Sammelt mit“ – unter diesem Motto fand am Samstag eine Müllsammelaktion in Alkersleben statt

Über 9000 Liter Müll werden in Alkersleben gesammelt

Alkersleben. Flaschen, Plastik und Autoreifen: Die Teilnehmenden sind über Fundstücke erstaunt und entsetzt.

„Klebt euch nicht fest. Sammelt mit“ – unter diesem Motto fand am Samstag eine Müllsammelaktion in Alkersleben statt. „Es war ein voller Erfolg“, resümiert Bürgermeister André Wagner (Feuerwehrverein Alkersleben) im Nachgang. Denn mehr als 60 Einwohner seien dem Aufruf des Gemeinderats und aller Vereine gefolgt, um Straßengräben von Müll und Unrat zu befreien.

Innerhalb von zwei Stunden wurden so durch mehrere Sammelgruppen etwa 25 Kilometer Straßen und Feldwege begangen und zirka 9000 Liter Müll eingesammelt. Die Fundstücke reichten von Flaschen über Autoreifen, Plastik in allen Variationen, bis hin zum Planschbecken, berichtet Wagner. Die eingesammelte Müllmenge sorgte bei den Teilnehmenden für Erstaunen und Entsetzen. Es ist nicht nur die Masse, sondern auch die Fundstücke, die im Straßengraben liegen. „Jede illegale Müllentsorgung soll zukünftig in Alkersleben zur Anzeige gebracht werden. Es drohen dann bis zu 5000 Euro Bußgeld“, erklärt der Bürgermeister.

Zum Abschluss gab es Bratwurst und Dankeschön-Getränke von der Gemeinde für die fleißigen Helfer, an die „ein besonderer Dank“ geht, betont André Wagner noch einmal. Die Aktion soll im Herbst oder spätestens im kommenden Jahr wiederholt werden, sagt Wagner.