Quasi in letzter Minute kann man sich noch an der Technischen Universität Ilmenau für ein Studium umsehen und einschreiben.

Ilmenau. Vor Semesterbeginn lädt die Technische Universität Ilmenau noch einmal Interessenten zu Information und Besichtigung auf den Campus sein.

Gut einen Monat vor Beginn des Wintersemesters bietet die Technische Universität Ilmenau Studieninteressierten am 25. August die Möglichkeit, sich noch kurzfristig für ein Studium an der Universität zu entscheiden.

Von 10 bis 14 Uhr können die Besucher alles über Studium und Leben in Ilmenau erfahren. In Vorträgen erhalten sie Informationen über die Studiengänge und bei Rundgängen lernen sie den Campus und die Labore der TU Ilmenau kennen. Für alle Bachelorstudiengänge ist eine numerus-clausus-freie Einschreibung noch bis zum 15. September möglich. Der Last Minute Infotag beginnt um 10 Uhr mit einer Gesprächsrunde der Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Professorin Anja Geigenmüller, mit dem Studierendenrat, der Vertretung der Studentinnen und Studenten an der TU Ilmenau und dem Studierendenwerk Thüringen.

Ab 11.15 Uhr stellen die fünf Fakultäten der Universität nacheinander ihre insgesamt 19 Bachelor- und 25 Master-Studiengänge vor. Die Gesprächsrunde und die Vorträge finden im Helmholtzbau statt und werden online übertragen. Von 10 bis 14 Uhr werden den Studieninteressierten im Zusebau Fragen zu Studium, Bewerbung und Einschreibung, zum Wohnen und zur Studienfinanzierung beantwortet.