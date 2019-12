Arnstadt. Das „jazzy-duo“ stellt am 11. Januar im Theater in Arnstadt neue Songs vor und macht auf Hospizarbeit aufmerksam.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über Wunder und bleibende Eindrücke

„Du hast es nicht leicht, nicht so leicht, wie die andern… deine Augen schreien laut, du willst leben“, singt das „jazzy-duo“ auf seiner neuen Single „Wunder“. Mit dem Lied sammeln Jessica und Philipp Jacob aus Arnstadt aktuell Geld fürs Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-Dietharz. Ein Euro von jedem Download geht direkt dorthin.

Und natürlich werden die Geschwister das Lied auch singen, wenn sie am 11. Januar 2020 ihr nächstes großes Konzert im Theater im Schlossgarten geben. Eine Veranstaltung, auf die sich Jessica und Philipp Jacob schon seit Wochen riesig freuen. Denn im Theater herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, die die beiden Arnstädter immer wieder aufs Neue begeistert.

Vor wenigen Wochen modelten Jessica und Philipp für diese Bilder an der Stadtmauer. Foto: Daniel Rettig

„Unsere Fans dürfen sich auf ihre Lieblingslieder freuen, aber auch auf einige neue Songs“, verspricht Jessica. Lieder, welche die Geschwister für ihre neue CD, die sie im kommenden Jahr in Eigenregie herausbringen wollen, geschrieben und komponiert haben. „Außerdem werden wir wieder einige Gäste haben, die mit uns auftreten.“

Vierte CD kurz vor der Veröffentlichung

Seit dem Jahr 2017, als Jessica und Philipp ihr zehnjähriges Bandjubiläum feierten, tritt das „jazzy-duo“ regelmäßig im Theater auf, ist mittlerweile fester Bestandteil des jährlichen Spielplanes. Die Fans lieben diese Konzerte. Die Tickets sind gefragt.

Schon als Kinder haben Jessica und Philipp Jacob gern Musik gemacht. In der ersten Klasse lernte „Jazzy“ Blockflöte spielen. Sechs Jahre später folgte ihr Bruder mit Keyboard und Klavier. Später kamen weitere Instrumente wie Gitarre, Saxophon und Bass hinzu, bildeten sie ihre Stimmen aus. 2007 entdeckten die Geschwister dann ihre Leidenschaft fürs Singen und Liederschreiben.

Vom Jazz, daher der Name „jazzy-duo“, führte der Weg über moderne Coversongs schließlich zum Schreiben und Komponieren eigener Lieder.

Das Geheimnis ihrer Lieder – deutsche Texte, Gefühle, die aus dem Bauch entstehen und vor allem Ehrlichkeit. Drei Alben sind mittlerweile erschienen. Das vierte soll 2020 folgen. Und längst haben die zwei, die mittlerweile als Lehrer ihre Musikleidenschaft auch an den Nachwuchs weitergeben, ihre ganz eigene Fangemeinde.

Engagement für das Kinderhospiz

Auch unter den Kindern, denen es nicht so gut geht. „Ich wär’ so gern ein bisschen mehr wie du – du bist ein Wunder... Keine anderen Worte als diese könnten unsere Gedanken und Empfindungen nach der Begegnung mit den Familien im Kinderhospiz besser ausdrücken“, sagt Jessica.

„Als wir vor anderthalb Jahren spontan zum Sommerfest des Hospizes in Tambach-Dietharz spielten, ahnten wir nicht, welch nachhaltige Eindrücke das in uns hinterlassen und welch tiefe Freundschaften daraus entstehen würden. Alle Menschen, die wir seitdem in Verbindung mit dem Kinderhospiz kennen gelernt haben, sind wundervoll – da sind zum einen die kleinen starken Geschöpfe, welche Tag für Tag entschlossen und lebensmutig gegen ihre Krankheiten kämpfen. Zum anderen deren Familien, die all ihre Kraft und Zeit ihren kleinen Kämpfern opfern und nicht zuletzt die Menschen, welche aufopferungsvoll und mit großem Herzen die Hospizarbeit leisten“, erklärt die Sängerin. Wichtig ist es ihr und ihrem Bruder auch, den Familien mit ihrer Musik eine Auszeit zu ermöglichen, damit sie Kraft tanken können für die Hürden, die sie täglich zum meistern haben. Denn die stete Sorge um ein schwer krankes Kind ist aufreibend. Und gesunde Geschwisterkinder kommen in dieser schwierigen Zeit oft zu kurz. Auch ihnen möchten die beiden Musiker Aufmerksamkeit widmen, sie einmal in den Mittelpunkt stellen.

Mit ihrem Lied „Wunder“, welches durch die Begegnung mit all diesen Menschen entstanden ist, möchten die Geschwister Gutes für das Hospiz tun. Schließlich wird ein nicht unerheblicher teil der Arbeit der Einrichtung durch Spenden finanziert. Natürlich werden sie auch am 11. Januar (Beginn 19.30 Uhr) auch wieder eine Spendenbox aufstellen, auf viele Besucher und deren geöffnet Herzen hoffen. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder über www.theater-arnstadt.de.