Überfüllte Züge und niedrige Preise: Vortrag als Zeitreise in die DDR

Ilmenau. Ein Vortrag über das Reisen mit der Bahn zu DDR-Zeiten steht auf dem Programm der Veranstaltungsreihe „TU Ilmenau Bürgercampus“.

Der „TU Ilmenau Bürgercampus“ hat am Freitag, 26. Mai, das Thema „Reisen mit der Reichsbahn – Erinnerungen an eine improvisierte Kultur“. Franz Rittig aus Ilmenau referiert ab 15 Uhr im Faradaybau der TU, Weimarer Straße 32. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Wer in der DDR Bahn gefahren ist, erinnert sich an wenig Komfort und überfüllte Züge, aber auch an niedrige Fahrpreise, pünktlichen Berufsverkehr. Erinnerungen werden wach an Sonderzugprogramme in Urlaubsgegenden, Schnellzugdampfloks und D-Zugwagen für den Export, aber auch an den „Städteexpress“. Rittig arbeitete mehr als 25 Jahre als Autor, Redakteur und Lektor im Verlagswesen, seit 2001 in der Verlagsgruppe Bahn GmbH München. Zur Geschichte und Technik der Eisenbahn veröffentlichte er Bücher und produzierte Film- und Fernsehbeiträge.