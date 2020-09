Dosdorf: Übergabe für Ende September geplant

Der Termin für die Übergabe der neuen Brücke über die Gera in Dosdorf ist schon lange überfällig. Peter Geske Leiter vom Bauamt in der Stadtverwaltung Arnstadt gab am Dienstag dazu Auskunft. „Die Brückenbauarbeiten sind grundsätzlich abgeschlossen. Aktuell finden noch Restarbeiten im Straßenbereich und in den angrenzenden Grünanlagen statt. Mit der noch zu erfolgenden Hauptprüfung kann danach die Brücke verkehrstechnisch freigegeben werden. In diesem Zusammenhang wird dann auch der Geraradweg wieder in diesem Bereich befahrbar sein. Als Termin für die Verkehrsfreigabe sehen wir Ende September als realistisch an“, so Geske.