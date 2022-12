Überraschungen beim Heimatcheck im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Unsere Zeitung setzt den Fokus auf die Städte und Gemeinden des Ilm-Kreises.

Arnstadt, Ilmenau, Stadtilm oder Großbreitenbach: Wie unterscheidet sich das Sicherheitsgefühl der Menschen in diesen Städten im Vergleich zu dem der Bewohner der Verwaltungsgemeinschaft Riecheimer Berg und der VG Geratal/Plaue? Wie groß sind die Unterschiede in den Gebieten? In welchen Städten und Dörfern wird mehr Wert auf Sauberkeit und Ordnung gelegt und in welchen Gemeinden steckt noch Potenzial?

Diesen Fragen gingen Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Zeitraum vom 10. September bis 8. Oktober auf den Grund und setzten sich kritisch mit Ihrer Heimat auseinander. Es wurden Defizite deutlich angesprochen und auf Probleme hingewiesen. Es gab aber auch lobende Worte.

Solche Anregungen und etliche Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen wird unsere Zeitung am kommenden Mittwoch geben: Denn dann beginnt die Auswertung des großen Heimatchecks, an dem Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Ihren Einschätzungen großen Anteil haben. In der Ausgabe vom 14. Dezember wird als erstes Themenfeld die Sicherheit beleuchtet. Im Fokus steht die gefühlte Sicherheit, ebenso wie die Einschätzung beispielsweise der Polizei.

In den kommenden Wochen werden zwölf Themenfelder vom Nahverkehr über Kinderfreundlichkeit bis hin zum Freizeitangebot unter die Lupe genommen. Dabei ist schon jetzt sicher: Es gibt überraschende Erkenntnisse, die auch in unserer Lokalredaktion Arnstadt-Ilmenau so nicht erwartet worden sind.