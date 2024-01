Übersicht zu Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Training für die Stimme, Wintermarkt und ein literarischer Gesprächsabend

Vorbereitung für Ausschüsse

Am Dienstag, 9. Januar, trifft sich ab 17.45 Uhr die Fraktion Pro Bockwurst-SPD-Ilmenau Direkt zur Fraktionssitzung im Sitzungsraum Obertorstraße. Das Treffen dient der gegenseitigen Information und Vorbereitung der Arbeit in den Ausschüssen des Stadtrates. Anschließend ab 19 Uhr findet der kommunalpolitische Stammtisch von Pro Bockwurst als Hybrid-Variante statt. Thema des Treffens sind die von der Wählergemeinschaft verfolgten Schwerpunkte in der nachhaltigen Entwicklung Ilmenaus bis 2029. red

Training für die Stimme

Für den Kurs „Stimmtraining intensiv für Dozierende, Lehrende, Erziehende und andere Sprechberufe“ der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau sind noch Plätze frei. „Sie sind Dozent, Lehrer, Erzieher oder in einem anderen Kommunikationsberuf tätig? Sie sprechen viel und haben häufig persönlichen und telefonischen Kontakt mit Menschen? Dann tun Sie sich und Ihrer Stimme etwas Gutes. Lernen Sie das Phänomen Stimme kennen. Erfahren Sie, wie Ihre Stimme funktioniert und auf andere wirkt, und wie Sie sie trotz Belastung gesund und stabil halten“, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs findet dienstags, ab dem 20. Februar, zwischen 16.30 und 18 Uhr in der VHS in Ilmenau statt. red

Winterlicher Markt auf Reiterhof

Auf dem Reiterhof „Burg Ehrenstein“ in Stadtilm findet am Samstag, 13. Januar, ab 14.30 Uhr ein Wintermarkt statt. Mit einem winterlichen Showprogramm wie Tombola, Kinderreiten und Lichter-Highlights kommen die kleinen und großen Besucher auf ihre Kosten. Zu Gast ist außerdem die IG Erfurter Ponysportler. red

Literarischer Gesprächsabend

Am Dienstag, 9. Januar, laden Arnstädter Autoren zu einem Gesprächsabend in das Lesecafé des THK-Verlags An der Weiße 18 in Arnstadt ein. Beginn ist 19 Uhr. Das soll der Auftakt zu regelmäßigen Treffen der Arnstädter Literaturfreunde mit Lesern werden. Diese haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu bisherigen Veröffentlichungen, zu aktuellen Arbeiten und vielem mehr. Es besteht die Absicht, so in einen wechselseitigen Dialog zu treten, Fragen zu beantworten, für die an den Buchständen oder bei Lesungen die Zeit fehlt. red