Gebaut wird derzeit am Lokschuppen in Arnstadt.

Umleitungen am Lokschuppen in Arnstadt

Arnstadt. So lange gibt es Behinderungen am Rehestädter Weg:

Umfangreiche Neuverlegungsarbeiten an Strom- und Gasleitungen führen in den kommenden Wochen die Stadtwerke im Bereich Lokschuppen durch. Das geht mit Straßensperrungen einher.

Beginnend an der Kreuzung Am Riesenlöffel/ Rehestädter Weg/Zum Lokschuppen, sind in den nächsten vier Wochen die Straßen Zum Riesenlöffel und Rehestädter Weg nur als Einbahnstraßen stadtauswärts befahrbar.

Im zweiten Bauabschnitt, der bis Jahresende geht, ist die Straße Zum Lokschuppen (von Thöreyer Straße bis Rehestädter Weg) voll gesperrt.

Entsprechende Umleitungen sind für die jeweiligen Bauabschnitte ausgeschildert.