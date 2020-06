Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umrüstung der Busse im Ilm-Kreis

Mit einem so genannten Spuckschutz nachgerüstet werden derzeit die Busse des kreiseigenen Busunternehmens IOV sowie der Subunternehmer Zentgraf und RBA. Das sagte Sarah Höring, Prokuristin des IOV. Gemeint sind Plexiglasscheiben, die neben dem Fahrersitz angebracht werden und einen gewissen Infektionsschutz bieten. Sobald die Scheiben angebracht seien, dürften Fahrgäste wieder vorne einsteigen und auch direkt im Bus wieder Fahrkarten kaufen, so Höring weiter.

Leider gebe es derzeit recht lange Lieferzeiten für die für jeden Bus individuell angefertigten Scheiben, so dass die Umrüstung nur nach und nach erfolgen könne. Die Maskenpflicht bleibt in den Bussen auch nach der Umrüstung bestehen.

So lange es noch nicht in allen Bussen wieder Tickets zu kaufen gibt, wird am Bustreff in Arnstadt weiterhin ein temporärer Fahrscheinverkauf aus einem IOV-Kleinbus heraus angeboten.