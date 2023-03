Bewusstsein für die persönlichen Freiheiten schaffen

Der Theologe und Kirchenmusiker Konrad Schäfer schreibt über die Fastenzeit und ihre Ursprünge.

Liebe Leserinnen und Leser, seit über einer Woche ist das bunte und fröhliche Faschings-Treiben der „fünften Jahreszeit“ vorbei. Die Feier von Geselligkeit und Ausgelassenheit ist kaum verklungen, schon kündigen die Supermärkte das Ostergeschäft an, das mit dem Frühling einziehen wird.

Doch keine Panik: bis Ostern ist noch Zeit. Zeit der Vorbereitung. Seit Aschermittwoch bereiten sich die christlichen Kirchen 40 Tage auf das Osterfest vor. Diese Zeit gleicht, im Bild gesprochen, einem inneren „Frühjahrsputz“. Wie in Wohnungen, Gärten und öffentlichen Plätzen die Zeit bis Ostern oft dafür genutzt wird, alles Äußere für den aufblühenden Frühling vorzubereiten, so ist dies auch mit unserem Leben als Menschen. Es wird auf das eigene Umfeld und das Leben geschaut. Wo braucht mein Leben vielleicht einen neuen „Anstrich“, um neu aufblühen zu können?

Es ist eine Einladung, die eigene Lebensführung, besonders im Umgang mit meinen Mitmenschen, zu hinterfragen. Auch schmerzhafte Fragen dürfen in den Blick genommen werden: Welche Grenzen erfahre ich in meinem Leben durch Andere und wo setze ich im Leben mit meiner Freiheit anderen Menschen Grenzen in ihrem Leben? Die verbleibenden Wochen bis Ostern sind eine Einladung, ja eine Gelegenheit, sich neu der eigenen Freiheit und der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das Wort „Verzicht“ kommt in seiner ursprünglichen Wortbedeutung dem Wort „verzeihen“ nahe. Es könnte ein Schlüssel für das vertiefte Miteinander in unserer Gesellschaft sein: sich selbst zurücknehmen, etwas entbehren können und sich und anderen verzeihen.

Konrad Schäfer, Theologe und Kirchenmusiker der kath. Kirchengemeinde Arnstadt Foto: Konrad Schäfer

Jean Paul (1763-1825) formulierte es einmal so: „Wir sind unbegrenzt frei, nicht in dem, was wir machen, sondern was wir entbehren wollen.“ Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.