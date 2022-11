Unbekannte brechen in Arnstädter Kiosk ein

Arnstadt. Bislang unbekannte Einbrecher haben zwischen Sonntag und Montag aus einem Arnstädter Kiosk Bargeld und Küchengeräte gestohlen.

Am Wochenende sind ein oder mehrere Unbekannte in den Imbiss in der August-Broemel-Straße eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten u.a. Bargeld und Küchengeräte. Neben dem Schaden des Beuteguts in Höhe von ungefähr 1500 Euro entstand Sachschaden von knapp 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen.

