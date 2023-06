Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Gräfenroda auf

Gräfenroda Im Ilm-Kreis haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Allein der Sachschaden am Automaten beträgt etwa 5000 Euro.

Unbekannte haben sich am Samstag gegen 23 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Südstraße in Gräfenroda zu schaffen gemacht. Laut Angaben der Polizei brachen sie den Automaten gewaltsam auf. Dabei sei ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden.

Der Wert des Beuteguts ist derzeit noch unklar. Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0162717/2023) entgegen.

