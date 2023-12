Unbekannte erlegen Rehkitz bei Ilmenau

Ilmenau Unbekannte sollen in einem Waldgebiet bei Ilmenau (Ilm-Kreis) mit einer Schusswaffe ein Rehkitz erlegt und Teile des Tieres mitgenommen haben.

Mit einer Schusswaffe ist ein Rehkitz bei Ilmenau erlegt worden. Unbekannte haben dann Teile des Tieres mitgenommen. Wie die Polizei in Gotha am Mittwoch mitteilte, soll sich die Tat im Stadtteil Unterpörlitz in der Zeit vom Montagmittag bis Dienstagmittag ereignet haben.

Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0317573/2023 entgegen.

