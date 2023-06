Unbekannte richten bei Einbruch in Ilmenau Physiotherapiepraxis großen Schaden an

Ilmenau. Mehrere Tausend Euro Schaden haben Einbrecher in Ilmenau angerichtet. Zudem entwendeten sie Bargeld aus der Physiotherapiepraxis.

In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte in Ilmenau gegen 4.15 Uhr Zutritt zu eine Physiotherapiepraxis in der Straße Am Vogelherd. Wie die Polizei mitteilte, richteten die Einbrecher dabei einen Schaden von rund 6000 Euro an und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.