Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter zerkratzt Ford in Arnstadt – Polizei sucht Zeugen

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr ein in der Paulinzellaer Straße in Arnstadt geparkter Ford beschädigt.

An der Fahrerseite zerkratzte ein Unbekannter die Lackoberfläche. Wie die Polizei berichtete, entstand ein Schaden von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

Weitere Blaulichtmeldungen:

18-Jähriger in Arnstadt ausgeraubt

Missglücktes Überholmanöver verursacht 26.000 Euro Sachschaden